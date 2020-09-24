В Челнах директор хочет добиться увольнения учителя-оппозиционера

В Набережных Челнах директор школы добивается увольнения восстановленного через суд учителя-оппозиционера. Об этом рассказал сам педагог Рушан Валиуллин.

Председатель «Альянса учителей» Раушан Валиуллин не скрывает своих оппозиционных взглядов. Он открыто критикует власти и, судя по странице в соцсети, является сторонником Алексея Навального.



«Опять директор школы Бисеров И.Р. хочет уволить меня. Его апелляционная жалоба зарегистрирована в суде вчера. Напомню ранее суд признал незаконным приказ Бисерова И.Р. о моем увольнении и восстановил меня на работе в прежней должности. Бисеров И.Р. должен также выплатить мне 68 393 рубля 40 копеек», — написал Валиуллин.

Ранее прокуратура Татарстана вступилась за уволенного во время дистанционного обучения учителя.

