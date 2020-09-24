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Общество

СМИ: в Омске ударили пассажирку маршрутки за разговор на татарском языке

16:33, 24.09.2020 7
СМИ: в Омске ударили пассажирку маршрутки за разговор на татарском языке
Фото: скриншот 2gis.ru

В Омске местный житель ударил пенсионерку, ехавшую с ним в маршрутке, за то, что она разговаривала по телефону на родном языке со своей знакомой. Инцидент произошел 21 сентября в маршрутке №51.

66-летняя Люция Тимофеева рассказала, что разговаривала «со старушкой, она плохо слышит, может быть, иногда громче я говорила, я не знаю».

«Он постучал мне по плечу, грубо так, а потом говорит: «Или по-русски говори, или заткнись!» Такой высокий, здоровый амбал. Я на него посмотрела и говорю: «Иди ты! Почему я не могу на своем языке говорить?» И снова говорить начала. А он мне как ударит по голове кулаком. Костяшками, наверное, потому, что на голове гематома и до сих пор больно, — сказала она (цитата по NGS55.RU).

Далее пенсионерка вместе с дочерью пошла в полицию и написала заявление. В пресс-службе омского УМВД рассказали, что проводится проверка.

Тимофеева сообщила, что хочет добиться от мужчины признания вины и извинений: «Я иногда захожу, и в транспорте кавказцы, армяне разговаривают по-своему. Им бы он, интересно, сказал что-нибудь? Я думаю, нет. Сидел бы молча. А на женщину руку легко поднял».

Общество Татарстан
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 16:37
    Подонок он.

    Габдель Юссон.
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    Анонимно 17:48
    Согласен.
    Православный русский.
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  • Анонимно 16:41
    Омская область тьмы
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  • Анонимно 16:49
    К сожалению, таких уродов полно!
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  • Анонимно 17:12
    Мечта шовинистов
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  • Анонимно 17:22
    В Омске есть свои Щегловы!
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  • Анонимно 20:28
    А если бы она по-немецки болтала?
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