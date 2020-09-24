УЕФА сохранил правило 5 замен в матчах еврокубков и Лиги наций до конца сезона-2020/21

На заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принято решение сохранить правило 5 замен в одном матче до конца сезона-2020/21.

Таким образом, команды и национальные сборные смогут проводить до 5 замен по ходу матчей Лиги наций, Лиги чемпионов и Лиги Европы до окончания текущего сезона.

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Стрим пресс-конференции по итогам заседания исполкома УЕФА https://t.co/Cp202jxkKB pic.twitter.com/PNsZXqEsqW — УЕФА (@UEFAcom_ru) September 24, 2020

Ранее подобное правило было введено после вынужденной паузы в международных соревнованиях из-за мировой пандемии коронавируса.

Напомним, групповой этап Лиги чемпионов стартует в октябре.