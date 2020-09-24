Новости происшествий

22:58 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане возбудили уголовное дело после получения ребенком перелома руки на детской площадке

14:57, 24.09.2020
В Татарстане возбудили уголовное дело после получения ребенком перелома руки на детской площадке
Фото: realnoevremya.ru

Следственный комитет РФ по Татарстану возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после того, как ребенок сломал руку на детской площадке.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 1 сентября 12-летний мальчик упал, схватившись за неправильно закрепленную перекладину на детской горке, и получил закрытый перелом руки.

Фото: pixnio.com

На данный момент следователи продолжают расследование. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

В конце августа в Альметьевске прокуратура проверила сообщение в соцсетях о травме трехлетнего ребенка при падении с горки на детской игровой площадке и выяснила, что объект долгое время не ремонтировался.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем