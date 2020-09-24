В Татарстане возбудили уголовное дело после получения ребенком перелома руки на детской площадке

Следственный комитет РФ по Татарстану возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после того, как ребенок сломал руку на детской площадке.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 1 сентября 12-летний мальчик упал, схватившись за неправильно закрепленную перекладину на детской горке, и получил закрытый перелом руки.

Фото: pixnio.com

На данный момент следователи продолжают расследование. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.



В конце августа в Альметьевске прокуратура проверила сообщение в соцсетях о травме трехлетнего ребенка при падении с горки на детской игровой площадке и выяснила, что объект долгое время не ремонтировался.

