Ильяс Хандаев прокомментировал свой уход из «Ак Барс-Динамо»

Главный тренер «СКА-Нефтяник» Ильяс Хандаев прокомментировал свой уход из казанского «Ак Барс-Динамо». По его словам, он не долго раздумывал над предложением хабаровского клуба.

«В «Ак Барс-Динамо» мне было комфортно, но долго не раздумывал над переходом в «СКА-Нефтяник». Все понимают, что это большой шаг вперед для меня. Работать с такими людьми, в такой команде, наверное, мечта любого тренера.

Я не приходил на чье-то место, а на вакантное. Для меня по этому поводу никакого давления не оказывается. Чувствую себя комфортно», — заявил Хандаев.

В своем новом клубе он намерен бороться за чемпионство. Хандаев подчеркнул, что не приемлет других мест, кроме первого.

«Максимальные задачи на сезон. Будем бороться за чемпионство. Для меня кроме первого места другого нет. Думаю, что у ребят такое же мнение», — сказал Хандаев.

Напомним, новым главным тренером «Ак Барс-Динамо» стал Александр Епифанов. На этом посту он сменил Хандаева, который покинул клуб за неделю до начала первого официального турнира для казанского клуба. В Кубке России под руководством Епифанова «Ак Барс-Динамо» заняло четвертое место в западной группе и не смогло пробиться в полуфинал турнира.