Прокуратура: в Татарстане райисполком незаконно забрал около 2 га земель лесного фонда

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Татарстане исполком Камско-Устьинского района поставил на кадастровый учет около 2 га земель лесного фонда. Только после обращения прокуратуры власти района решили вернуть участок Тетюшскому лесничеству.

«На муниципальное образование возложена обязанность признать недействительным межевание земельного участка, исключить сведения о нем из Единого государственного реестра недвижимости», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Постановка участка на кадастровый учет в качестве сельхозземель была незаконной, уверены в прокуратуре. Сначала в надзорном ведомстве решили внести соответствующее представление на имя главы исполкома района. Однако он не отреагировал, и тогда прокуратуре обратилась в суд, который и обязал вернуть земли в лесной фонд.