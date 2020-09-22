Главное к утру: водитель в отключке в Татарстане, остановка «Северного потока — 2» и падение цен на нефть
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 22 сентября.
- В соцсетях пользователи обсуждают видео, на котором инспектор ДПС пытается привести в чувство, предположительно, нетрезвого водителя. Мужчина стал виновником ДТП в Татарстане, он влетел в иномарку. Само ДТП обошлось без пострадавших, однако водитель был в таком состоянии, что его не могли привести в чувство даже инспекторы ДПС.
- США планируют создать коалицию для остановки проекта «Северный поток — 2». По мнению властей США, «Северный поток — 2» угрожает Европе, так как она становится зависимой от поступающего из России газа.
- В Альметьевске судебные приставы арестовали Lexus 49-летнего должника. Мужчина задолжал налогов на сумму более 1,6 млн рублей. Автомобиль искали по городу в течение двух дней. Его нашли в одном из дворов города.
- ООН заявила, что готова ускорить разработку и производство новых вакцин, лекарств и медоборудования.
- Цены на нефть упали из-за нового роста заболеваемости коронавирусом. На Лондонской бирже цена на нефть марки Brent снизилась до $40,99 за баррель. Такие значения достигнуты впервые с 8 сентября.
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