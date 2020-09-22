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Средний возраст автомобилей в Татарстане составляет 10 лет

06:10, 22.09.2020
Средний возраст автомобилей в Татарстане составляет 10 лет
Фото: realnoevremya.ru

Эксперты подсчитали средний возраст легковых автомобилей. В Татарстане он составляет ровно 10 лет. Это наименьший средний возраст среди субъектов России, сообщает агентство «Автостат».

Москва оказалась на втором месте — 10,2 года, в Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском АО — по 10,8 года. Самые «старые» машины зарегистрированы на Дальнем Востоке: в шести регионах ДФО средний возраст легковых машин — не меньше 20 лет. На Камчатке — 23,4 года, в Еврейской АО и Приморском крае — 21,7 и 21,5 года соответственно.

Средний возраст авто по стране составил 13,6 года.

Напомним, Татарстан вошел в десятку регионов с самыми большими автопарками.

Авто Татарстан
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