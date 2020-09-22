Сегодня в Татарстане сохранится сильный ветер и до +17 градусов

Сегодня, 22 сентября в Татарстане сохранится переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой дождь.

По прогнозам синоптиков, ветер будет северо-западный, западный с переходом на юго-западный умеренный, местами порывы ветра будут достигать 15—18 м/с. Утром температура воздуха составит 4..+9 градусов. Днем воздух прогреется до +12..+17 градусов.

В Казани скорость ветра составит 8—13 м/с, местами порывами до 15—18 м/с. Днем температура воздуха будет держаться в диапазоне +14..+16 градусов.