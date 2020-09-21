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В понедельник вечером пробки в Казани достигли 9 баллов

17:44, 21.09.2020
В понедельник вечером пробки в Казани достигли 9 баллов
Фото: yandex.ru/maps

Вечером в понедельник, 21 сентября, пробки в Казани достигли 9 баллов. Таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

Традиционно сложнее всего ситуация обстоит в центре. Судя по карте, стоят улицы Татарстан, Лево-Булачная, Пушкина, Ташаяк, Щербаковский переулок, Саид-Галеева, Ершова, Достоевского.

Длинная пробка наблюдается на улице Технической в Приволжском районе, на Тэцевской в Авиастроительном районе и на проспекте Победы.

По данным сервиса, в разных частях города произошло девять ДТП.

Общество Татарстан
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