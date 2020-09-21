В Казани Следственным комитетом проводится проверка падения студентки из окна общежития

Следственный комитет РФ по Татарстану проводит доследственную проверку по факту смертельного падения в Казани 20-летней студентки из окна общежития. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, погибшая во время мытья окон облокотилась на стекло, которое, не выдержав ее веса, разбилось. В результате девушка упала с пятого этажа общежития на улице Пионерской и скончалась на месте.



По результатам проверки Следком примет процессуальное решение.

Напомним, что инцидент произошел вчера.