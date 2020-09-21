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Происшествия

В Казани Следственным комитетом проводится проверка падения студентки из окна общежития

15:25, 21.09.2020
В Казани Следственным комитетом проводится проверка падения студентки из окна общежития
Фото: realnoevremya.ru

Следственный комитет РФ по Татарстану проводит доследственную проверку по факту смертельного падения в Казани 20-летней студентки из окна общежития. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, погибшая во время мытья окон облокотилась на стекло, которое, не выдержав ее веса, разбилось. В результате девушка упала с пятого этажа общежития на улице Пионерской и скончалась на месте.

По результатам проверки Следком примет процессуальное решение.

Напомним, что инцидент произошел вчера.

Происшествия Татарстан
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