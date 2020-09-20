«Рубин» сыграет в Казани с московским «Спартаком» в матче РПЛ

Сегодня «Рубин» дома в рамках 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграет против московского «Спартака».

Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена». Начало игры — в 16.30 по мск.

Это второй матч между этими командами под руководством главных тренеров Леонида Слуцкого и Доменико Тедеско. Первая игра состоялась в июле 2020 года в сезоне-2019/20 и закончилась победой «Спартака» в гостях со счетом 2:1.

За последние 20 матчей против «красно-белых» казанцы одержали лишь три победы. В последний раз «Рубин» выигрывал у «Спартака» (2:0) в октябре 2014 года в рамках Кубка России.

В текущем чемпионате России команда Леонида Слуцкого набрала 11 очков в семи сыгранных турах и делит шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 14 баллами идет на четвертом месте.

Подробное превью к матчу «Рубина» со «Спартаком» можно почитать в материале «Реального времени».