Вирусолог заметил, что в России коронавирус распространяется по-другому

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В России коронавирус распространяется по-другому, нежели в других странах. Об этом заявил в интервью вирусолог, сотрудник Центра им. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.



По его словам, пока в России продолжается первая волна. При этом второй волны у нас может и не наступить.

«Коронавирус по России распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже», — рассказал Ершов в интервью URA.RU.



Ранее заместитель руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала о том, как в Татарстане исследуют разные поверхности и изучают, как долго живет на них коронавирус и можно ли его там найти.

