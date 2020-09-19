«Мы же не шли бузить!»: консул Беларуси в Казани рассказал, зачем «Песняры» вышли на протесты

Почетный консул Белоруссии в Казани Сергей Маруденко заявил, что ансамбль «Песняры» участвовал в протестах, чтобы выразить несогласие против жесткого разгона уличных акций.

По словам Маруденко, узнав, что государственный ансамбль вышел на протест, он позвонил руководителю ансамбля. Тот ответил, словами «Мы же не шли бузить!», рассказал спикер программы «Интервью без галстука».

При этом Маруденко отметил, что протестанты сами провоцируют омоновцев, передает «Татар-информ».



Ранее почетный консул Белоруссии в Казани Сергей Маруденко сообщил, что в республике может начаться гражданская война, если у людей, поддерживающих действующего президента страны Александра Лукашенко, лопнет терпение.

