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В Татарстане ликвидировали комитет РТ по социально-экономическому мониторингу

14:44, 18.09.2020

Депутаты Госсовета Татарстана ликвидировали комитет РТ по социально-экономическому мониторингу. Об этом стало известно на 13-м заседании парламента.

Полномочия комитета передадут в Министерство экономики РТ.

Напомним, что 26 августа президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об освобождении Валерия Кандилова от должности председателя Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу. Пост он покинул 31 августа.

ОбществоВласть Татарстан
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