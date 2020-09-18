В Татарстане ликвидировали комитет РТ по социально-экономическому мониторингу
Депутаты Госсовета Татарстана ликвидировали комитет РТ по социально-экономическому мониторингу. Об этом стало известно на 13-м заседании парламента.
Полномочия комитета передадут в Министерство экономики РТ.
Напомним, что 26 августа президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об освобождении Валерия Кандилова от должности председателя Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу. Пост он покинул 31 августа.ОбществоВласть Татарстан
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