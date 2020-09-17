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Опрос: россиянин проводит в телефоне в среднем около семи часов в день

09:56, 17.09.2020
Опрос: россиянин проводит в телефоне в среднем около семи часов в день
Фото: Максим Платонов

Жители России тратят на использование телефоном по 7,1 часа в день. Об этом рассказал директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2 Игорь Майстренко, ссылаясь на результаты опроса «Лаборатории Касперского»:

«Мы проводим в телефоне столько же времени, сколько спим»

В 2020 году 51% времени в мобильном заняли социальные сети, 33% — видеоресурсы и ТВ, 14% — новости, 10% — госуслуги и 7% — образование.

Ранее врач-терапевт Олеся Набокова рассказала, что из-за использования смартфонов человек начинает хуже запоминать факты и кратковременную информацию.

Технологии
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