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Правительство Татарстана отменило советские правила регистрации СМИ

06:44, 17.09.2020
Правительство Татарстана отменило советские правила регистрации СМИ
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Кабмин Татарстана отменил два постановления о регистрации СМИ в ТАССР. Соответствующий документ подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Первое постановление от 6 сентября 1990 года касалось порядка регистрации СМИ в целом. Второй от 17 января 1991 года уже регистрировал телеканалы и радиостанции в ТАССР.

Постановление отменяющее эти документы было подписано накануне, 16 сентября.

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