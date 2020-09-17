Правительство Татарстана отменило советские правила регистрации СМИ

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Кабмин Татарстана отменил два постановления о регистрации СМИ в ТАССР. Соответствующий документ подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Первое постановление от 6 сентября 1990 года касалось порядка регистрации СМИ в целом. Второй от 17 января 1991 года уже регистрировал телеканалы и радиостанции в ТАССР.

Постановление отменяющее эти документы было подписано накануне, 16 сентября.