ДУМ РТ объявило дату Дня гушр в Татарстане

В Татарстане стартовала традиционная кампания по сбору гушр-садаки и обеспечению нуждающихся категорий населения продуктами питания. 26 сентября объявлено Днем гушр в Татарстане, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В рамках кампании каждый желающий может сдать часть своего урожая в центральные мечети районов и городов Татарстана. На пресс-конференции имам-мухтасиб Аксубаевского района Равиль хазрат Зуферов рассказал, что в мечетях республики сегодня активно принимаются овощи и фрукты: картофель, капуста, свекла, морковь, лук, яблоки, сливы, а также соления и варения, приготовленные на зиму.

В прошлом году в Татарстане было собрано и передано нуждающимся в общей сложности 1 109,5 тонны овощей и фруктов