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ДУМ РТ объявило дату Дня гушр в Татарстане

15:32, 15.09.2020 2
ДУМ РТ объявило дату Дня гушр в Татарстане
Фото: dumrt.ru

В Татарстане стартовала традиционная кампания по сбору гушр-садаки и обеспечению нуждающихся категорий населения продуктами питания. 26 сентября объявлено Днем гушр в Татарстане, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В рамках кампании каждый желающий может сдать часть своего урожая в центральные мечети районов и городов Татарстана. На пресс-конференции имам-мухтасиб Аксубаевского района Равиль хазрат Зуферов рассказал, что в мечетях республики сегодня активно принимаются овощи и фрукты: картофель, капуста, свекла, морковь, лук, яблоки, сливы, а также соления и варения, приготовленные на зиму.

В прошлом году в Татарстане было собрано и передано нуждающимся в общей сложности 1 109,5 тонны овощей и фруктов

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:01
    ну молодцы. что еще сказать
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  • Анонимно 16:01
    И стоило из-за этого пресс-конференцию созывать?
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