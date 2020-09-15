Володин: ПАСЕ надеется протащить санкции против России

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о планах Парламентской ассамблеи Европы (ПАСЕ) обсудить новые санкции против России. Он объясняет этот пункт в повестке нового заседания желанием захватить власть в Белоруссии.

Выступая на открытии осенней сессии Госдумы, Володин сообщил, что многие страны настаивают на проведении заседания ПАСЕ в режиме видеосвязи.

«Что касается ПАСЕ, надеемся, что это место для дискуссий и они найдут в себе мужество, чтобы собраться вместе. Их волнует один вопрос: «Что еще можно сделать в виде санкций и как нагадить нашей стране?» Этот вопрос они выносят на ближайшее заседание. Они хотят протащить это в режиме видео-конференц-связи, чтобы навесить ярлыки и обвинения в адрес Российской Федерации, чтобы самим действовать в нарушение всех законов и чтобы им никто не мешал захватить власть в суверенной Белоруссии», — заявил Володин.

Председатель нижней палаты российского парламента подчеркнул, что будет добиваться очного формата заседания. Он подчеркнул, у российской стороны есть аргументы и она намерена их привести.