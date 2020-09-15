Володин: «Кто будет у власти — должен решать белорусский народ, а не НАТО»

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Государственной думе началось первое пленарное заседание осенней сессии, которое открыл спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В своем выступлении он, в частности, заявил, что Россия должна сделать все, чтобы не допустить продолжающиеся вмешательства в дела Белоруссии: «Кто будет у власти — должен решать белорусский народ, а не НАТО». В ответ на эту реплику депутаты зааплодировали.

Также Володин ответил, что важно вести открытый диалог с парламентами всех стран на принципах доверия: «ПАСЕ и Европарламент не должны превращаться в площадку для голословных обвинений, политических провокаций и давления на независимые государства. Мы против этого. Недопустимо ослаблять роль ООН как единственного легимитивного международного органа, который отвечает за стабильность в мире. Попытка Вашингтона поставить ООН на службу своим интересам ведет к подрыву международного права — так же, как решение США выйти из ВОЗ и возложить на нее вину за распространение коронавируса. Это ведет к новым вызовам и проблемам».