Главное к утру: пожар в Нижнекамске, возможный «майдан» в Белоруссии
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 15 сентября:
- В Нижнекамске произошел пожар в квартире жилого дома. В результате ЧП погиб мужчина. Следком возбудил по этому происшествию уголовное дело.
- В этот же вечер президент РФ Владимир Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС), входивший в МЧС.
- В Кремле назвали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.
- А украинский президент Владимир Зеленский допускает «майдан» в соседней Белоруссии. Он уверен, что Минск потерял связь с народом страны.
- Уфимский художник Камиль Бузыкаев нарисовал карикатуру по мотивам разговора президента РФ Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко.
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