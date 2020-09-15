Новости

07:50 МСК Все новости
Новости раздела

Главное к утру: пожар в Нижнекамске, возможный «майдан» в Белоруссии

07:10, 15.09.2020
Главное к утру: пожар в Нижнекамске, возможный «майдан» в Белоруссии

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 15 сентября:

  • В этот же вечер президент РФ Владимир Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС), входивший в МЧС.
  • В Кремле назвали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.
  • А украинский президент Владимир Зеленский допускает «майдан» в соседней Белоруссии. Он уверен, что Минск потерял связь с народом страны.
  • Уфимский художник Камиль Бузыкаев нарисовал карикатуру по мотивам разговора президента РФ Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко.
 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также