Итоги дня: результаты выборов в Татарстане, повышение маткапитала, встреча Лукашенко и Путина
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 14 сентября.
- Сегодня глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев подвел официальные итоги выборов президента Татарстана, а также допвыборов в Госдуму по Нижнекамскому округу и в Госсовет Татарстана по Елабужскому округу. Так, на выборах президента Татарстана явка составила 78,78%. За действующего президента Татарстана Рустама Минниханова проголосовали 1 930 316 избирателей — 83,28%.
- На допвыборах в Госдуму по Нижнекамскому избирательному округу явка составила 86,69%. За сенатора от Татарстана Олега Морозова проголосовали 279 448 избирателей — 73,42%.
- Также в ЦИК Татарстана назвали состав Казанской городской думы 4-го созыва. «Единая Россия» получила большинство — 34 — мандатов по выборам в Казанскую городскую думу. Еще пять мандатов замещены самовыдвиженцами.
- В 2021 году материнский капитал проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго. Если семья не получала маткапитал на первого ребенка, то в этом случае размер доплаты на второго ребенка составит 155 550 рублей.
- Генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга избрали новым председателем правящей в стране Либерально-демократической партии. Ожидается, что 16 сентября он будет утвержден в должности нового премьер-министра страны.
- Сегодня утром стало известно о смерти народной артистки Татарстана и Башкортостана Хамдуны Тимергалиевой на 72-м году жизни. Ее обнаружил без признаков жизни на даче музыкант из коллектива Тимергалиевой, ее племянник Ильхам Шариф. Церемония прощания с певицей состоится 15 сентября в Казани.
- Президент России Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и заявил, что белорусы сами и без давления извне должны разобраться с ситуацией внутри страны. Также на встрече стало известно, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в $1,5 миллиарда.
- Аналитики подсчитали, что средние расходы одной семьи в Татарстане на оплату услуг ЖКХ достигли 4,2 тысячи рублей. Доля трат среднестатистической семьи в РТ на ЖКУ из общей массы расходов составляет 8,8%.
- В Конгрессе США заявили о проблемах с принятием новых санкций против России относительно газопровода «Северный поток — 2». Как заявил член комитета по вооруженным делам палаты представителей США Мак Торнберри, задержка вызвана разногласиями между палатами американского Конгресса.
- Федерация водно-моторного спорта России рассматривает Москву, Санкт-Петербург, Казань и один из городов на побережье Черного моря в качестве возможного места проведения Кубка России по аквабайку в 2021 году.
- В регионы поступили первые партии вакцины «Спутник V». Первые в очереди на вакцинацию — врачи и учителя, поскольку они в группе повышенного риска. Остальным гражданам нужно немного подождать. Однако у жителей столичного региона есть возможность стать участниками пострегистрационных испытаний.
- В пресс-службе Минтруда сообщили, что «среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля».
- Всего в России на сегодняшний день на регистрации находятся две отечественные и две зарубежные вакцины от COVID-19. Препарат «Спутник V», разработанный центром Гамалеи, уже зарегистрирован.
- В Верховном суде Татарстана начался суд по делу 20-летнего жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, разместившего фотографию Гитлера на сайте «Бессмертный полк онлайн». Он обвиняется в реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354. 1 УК РФ) и хранении наркотиков в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Государственное обвинение в суде поддерживает прокурор Татарстана Илдус Нафиков.
- В немецкой клинике «Шарите», где проходит лечение оппозиционер Алексей Навальный, сообщили, что его полностью отключили от аппарата ИВЛ. По словам лечащих врачей, здоровье Навального улучшается.
- По программам жилищного строительства в Татарстане введено в эксплуатацию 1 млн 945 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 65,3% от плана.
- Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз погоды на эту неделю. В среднем температура воздуха не поднимется выше 20 градусов тепла.
- Отопительный сезон в Казани может начаться в следующий понедельник, 21 сентября. Мэр Казани Ильсур Метшин на «деловом понедельнике» поручил организовать пуск тепла Комитету ЖКХ и главам администраций из-за обещания синоптиков о похолодании.
- В Министерстве иностранных дел России сообщили об отмене визита главы ведомства Сергея Лаврова в Берлин 15 сентября. Об этом говорится на сайте министерства. Соответствующий визит был запланирован год назад.
Дарья ПинегинаОбщество
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