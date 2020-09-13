Пожарные полностью потушили возгорание на свалке в Зеленодольске

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Пожарные полностью ликивидровали последствия пожара на свалке в Зеленодольске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, что вчера возле Зеленодольского машиностроительного завода произошел крупный пожар на свалке строительных отходов. Его площадь составила 1 000 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Для тушения огня был привлечен 41 человек.

Сегодня на ликвидацию последствий пожара на свалке строительного мусора в Зеленодольске привлекли бульдозер.

