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Пожарные полностью потушили возгорание на свалке в Зеленодольске

12:50, 13.09.2020
Пожарные полностью потушили возгорание на свалке в Зеленодольске
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Пожарные полностью ликивидровали последствия пожара на свалке в Зеленодольске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, что вчера возле Зеленодольского машиностроительного завода произошел крупный пожар на свалке строительных отходов. Его площадь составила 1 000 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Для тушения огня был привлечен 41 человек.

Сегодня на ликвидацию последствий пожара на свалке строительного мусора в Зеленодольске привлекли бульдозер.

Происшествия Татарстан
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