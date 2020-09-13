Пожарные полностью потушили возгорание на свалке в Зеленодольске
Пожарные полностью ликивидровали последствия пожара на свалке в Зеленодольске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Напомним, что вчера возле Зеленодольского машиностроительного завода произошел крупный пожар на свалке строительных отходов. Его площадь составила 1 000 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Для тушения огня был привлечен 41 человек.
Сегодня на ликвидацию последствий пожара на свалке строительного мусора в Зеленодольске привлекли бульдозер.
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