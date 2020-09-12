Глава Роспотребнадзора Татарстана положительно оценила безопасность избирательных участков

Фото: Ольга Птахина

Глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина положительно оценила безопасность избирательных участков: «И на сегодня я уверенно заявляю, что избирательный участок абсолютно безопасен в смысле риска распространения новой коронавирусной инфекции».



Еще Патяшина рассказала, что все установленные требования соблюдаются и безукоризненно выполняются: «Сегодня на своем избирательном участке я это увидела лично — каждому избирателю выдаются средства индивидуальной защиты, обязательная обработка рук, термометрия на входе. Мы видим сигнальную разметку на полу и соблюдение социальной дистанции. Мы не можем допустить больного человека на избирательный участок».

В начале августа Патяшина объясняла, почему до сих пор не отменен масочный режим.

