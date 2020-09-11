Казанский суд обязал исполком поставить светофоры на перекрестках с улицей Профсоюзной

В ближайшем будущем на трех казанских перекрестках с улицей Профсоюзной должны появиться светофоры. Соответствующий иск прокуратуры Казани к исполкому города удовлетворил Вахитовский райсуд, признав незаконным бездействие чиновников в этой части, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



Электронные регулировщики, согласно решению суда, должны появиться в срок до октября 2020 года на пересечениях улицы Профсозной с Университетской, Астрономической и Чернышевского.

Только в 2018 году на пересечении улиц Университетской и Профсоюзной произошло три аварии с четырьмя пострадавшими. За 2019-й на этом участке в семи ДТП пострадали девять человек, сообщили «Реальному времени» в надзорном ведомстве по результатам проверки исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

В марте 2019 года ГАИ города уже направляла предписание руководителю исполкома Казани об устранении данных нарушений. Требование контролирующего органа не исполнено, что стало поводом для возбуждения административного дела по ч. 28 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания органа госконтроля).

Фактическое устранение нарушений и исполнение решение суда взято на контроль прокуратурой.