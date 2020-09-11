Главное к утру: старт выборов в Татарстане, бесплатный транспорт в России к 2035 году
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 11 сентября:
- Сегодня в Татарстане стартуют предварительные выборы президента республики, дополнительные выборы в Нижнекамском избирательном округе депутата Госдумы РФ, допвыборы депутата Госсовета РТ в Елабужском избирательном округе и выборы депутатов органов местного самоуправления. На придомовых территориях будут работать 972 избирательных участка. 13 сентября, в единый день голосования, жители Татарстана смогут проголосовать только на стационарных избирательных участках.
- В России общественный транспорт можно будет сделать бесплатным к 2035 году, взамен предлагается сделать большинство дорог платными, в том числе и в крупных городах, заметили в Минтрансе РФ. Авторы проекта считают, что такая мера позволит стимулировать финансирование транспортной инфраструктуры и регулировать её использование перевозчиками и населением. Также такой механизм необходим, для того, чтобы сократить пользование личным транспортом в крупных городах.
- Казанская стоматология показала возвращенное на место дерево, которое накануне украл мужчина, подъехавший к зданию на Mercedes.
- Аналитики Финансового университета при Правительстве РФ подсчитали, что реальные зарплаты населения в 2021 году вырастут на 3,5—4%. Казань вошла в число городов, где ожидается максимальный рост.
- Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его российский коллега Владимир Путин, а также глава МИД РФ Сергей Лавров принесли извинения за пост официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой. Ранее она отреагировала на визит Вучича в Вашингтон, где он встретился с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Косово (отделения которого Сербия не признает) Авдулахом Хоти. Она выложила на своей странице в Facebook снимок Вучича перед Трампом и кадр из фильма «Основной инстинкт».
- Китайские ученые опасаются, что вакцины не помогут в борьбе с коронавирусом. Новое исследование специалистов Медицинской школы Нанкинского университета вновь показало, что иммунитет к COVID-19 быстро исчезает.
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