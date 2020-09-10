Итоги дня: прямой эфир Минниханова, пожар в Бейруте, соглашение РФС и Татарстана
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 10 сентября.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов провел онлайн-трансляцию, приуроченную к празднованию 100-летия ТАССР. Например, Минниханов поделился мнением о том, что самоизоляцию можно было снять пораньше, а также пораньше вернуть детей в школы. Также он опроверг слухи о введении нового режима самоизоляции с 20 сентября.
- Рустам Минниханов и гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачев сегодня по видеосвязи открыли площадку будущего строительства крупнейшего в Поволжье центра обработки данных (ЦОД) на территории особой экономической зоны «Иннополис». Ввод в эксплуатацию первой очереди дата-центра запланирован на вторую половину 2022 года.
- Сегодня в морском порту столицы Ливана Бейруте вспыхнул новый пожар на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов. Это произошло спустя месяц после того, как в Бейруте прогремел сильный взрыв.
- Скандального уральского схимонаха Сергия (Романова) отлучили от церкви за то, что он проводил богослужения, несмотря на лишение сана. Такое решение связано с его радикальными высказываниями — например, он предложил президенту России Владимиру Путину передать власть в его руки.
- Госкомпания «Автодор» определила подрядчиков на проектирование и строительство семи из восьми участков платной скоростной трассы Москва — Казань. Строить первый этап дороги (0—80 км, Московская, Владимирская области) будет компания «Стройтрансгаз» за 53,11 млрд рублей. Второй (80—116 км, Владимирская область) — «Региональная строительная компания», входящая в группу «Трансстройинвест», за 21,2 млрд.
- Кабмин Татарстана утвердил программу «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в РТ на 2023—2030 годы». Согласно постановлению республиканского правительства, за восемь лет на нее планируется потратить 1,04 млрд рублей.
- Следственный комитет России подозревает замминистра энергетики России Анатолия Тихонова в организации хищения более 600 млн рублей при заключении в 2014 году госконтракта по разработке программы информационной системы топливно-энергетического комплекса. Он заключен под стражу.
- Рустам Минниханов торжественно объявил открытыми сразу пять спортивных объектов на территории республики, в том числе футбольно-регбийный манеж «Искандер» по улице Чуйкова. Его лично осмотрел Минниханов, а также министр спорта РТ Владимир Леонов, мэр Казани Ильсур Метшин и почетные гости — президент Российского футбольного союза Александр Дюков и министр спорта России Олег Матыцин.
- Также Татарстан подписал трехстороннее соглашение с Российским футбольным союзом (РФС) о развитии футбола в республике.
- Игры стран СНГ в Казани планируют провести после летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Об этом объявил Олег Матыцин: «Пока окончательного решения нет, мы обсуждаем этот вопрос. По дате мы будем обсуждать с исполкомом СНГ, с нашими коллегами из других стран. Скорее всего, это будет после Олимпийских игр, в такой же осенний период 2021 года».
- Россиянам, проживающим в Московской, Курганской, Челябинской и Тюменской областях, начнут бесплатно проводить газ в качестве эксперимента. Жители этих субъектов не будут платить за проведение к домам и дачам газа.
- СМИ сообщили, что российский оппозиционер Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы в немецкой клинике «Шарите». Его состояние здоровья «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации». Ему даже удалось вспомнить события, предшествовавшие потере сознания в самолете.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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