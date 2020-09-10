Главное к утру: «эпоха беспорядка» и арест одного из подозреваемых в нападении на ларек в Челнах
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 10 сентября:
- Эпоха глобализации, которая длится с 1980 года, подходит к концу. На смену ей приходит «век беспорядка», говорится в исследовании Deutsche Bank. Эта эпоха будет характеризоваться возвышением экономики Китая над США и сопутствующей напряженностью в отношениях между ними, продолжением роста глобального долга, политикой «вертолетных денег» от государств и усилением миллениалов (вступивших во взрослую жизнь в XXI веке) и более молодых поколений, в том числе с точки зрения их электорального веса.
- В Набережных Челнах суд отправил под арест на два месяца одного из подозреваемых в вооруженном нападении на киоск с шаурмой. Ему вменяют порчу имущества. В кадр видеокамеры попало, как он бейсбольной битой бьет по камере наружного наблюдения. При этом он уверяет, что на людей не нападал.
- Немецкая газета Die Zeit опубликовала материал, в котором сообщается, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили новым типом «Новичка». К спасению оппозиционера привела череда счастливых случайностей: пилот быстро посадил самолет, и врачи экстренно ввели ему атропин.
- Минтруд Татарстана сообщил, что в большинстве моногородов республики продолжается снижение числа безработных. По данным ведомства, за неделю в Набережных Челнах безработных стало меньше на 128 человек, сейчас их насчитывается 11 844 человека. Меньше безработных стало и в Елабуге, Зеленодольске, Нижнекамске и Чистополе.
- Строительство разворотной петли на Оренбургском тракте может начаться уже в конце этого года. Заказчиком проекта станет ГКУ «Главтатдортранс». Проект эстакады уже готов и ожидает общественных обсуждений. Они пройдут на сайте с 14 по 18 сентября.
- В Набережных Челнах открылся после реконструкции молодежный центр «Нур».
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