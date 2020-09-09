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Итоги дня: новые правила «Оскара», новый долг Мусина и загоревшийся в Чистопольском районе школьный автобус

19:00, 09.09.2020
Итоги дня: новые правила «Оскара», новый долг Мусина и загоревшийся в Чистопольском районе школьный автобус
Фото: vk.com/typical_chist

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 9 сентября.

  • Американская киноакадемия рассказала о новых требованиях к картинам, претендующим на «Оскар» в номинации «Лучший фильм». По новым стандартам, создатели фильма должны отвести в производстве или сюжете картины важные места для этнических и сексуальных меньшинств. Выбирать «Лучший фильм» по этим правилам начнут с 2024 года
  • Арбитраж Татарстана частично удовлетворил заявление о привлечении руководителей «Татфондбанка» к субсидиарной ответственности. Всего к ответственности привлекли восемь человек, среди них есть и экс-предправления банка Роберт Мусин.
Фото Максима Платонова
  • В Татарстане загорелся школьный автобус с детьми в салоне. Этот автобус возил детей из районных сел в среднюю школу села Александровка в Чистопольском районе РТ. В качестве причины возгорания называют короткое замыкание проводки. Дети в результате инцидента не пострадали.
  • В Кремле рассказали, когда пройдет большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Она назначена на декабрь. Провести мероприятие планируется в очном формате.
  • В Белоруссии рассказали, где находится Мария Колесникова — один из лидеров оппозиции. Отец Колесниковой сообщил, что ее арестовали и содержат в минском СИЗО №1. Позже белорусский Следком подтвердил эту информацию. Выяснилось, что также арестован еще один член президиума совета оппозиции — Максим Знак.
Фото: usnews.com
  • Аналитики выяснили, что на сегодня самым популярным мобильным приложением в мире стал TikTok. В августе приложение загрузили 63,3 млн раз.
  • Испытания вакцины от коронавируса, над которой работает британская AstraZeneca, приостановили. Причина — осложнение у одного из добровольцев.
  • В России предложили продлить программу кешбэка для внутреннего туризма. Инициативу поддержало большинство российских регионов.
  • В Казани экстренно сел самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Тюмень. Сработала сигнализация отказа вентилятора охлаждения оборудования. Позже лайнер продолжил свой полет.
Фото tatarstan.ru
  • Президент Татарстана Рустам Минниханов побывал в Набережных Челнах, где посетил ДК «Энергетик» и спортивно-оздоровительный комплекс «Клевер». Позже глава республики отправился на КАМАЗ, там ему показали новые тягачи Mercedes-Benz Actros и КАМАЗ-54901. На последнем президент РТ лично поехал к месту открытия транспортных развязок на трассе М-7.
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил правительственную премию в области культуры ряду российских деятелей. В их числе были Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, ректор КФУ Ильшат Гафуров и писательница Гузель Яхина.
  • Задержанный накануне замминистра энергетики РФ Анатолий Тихонов не признает вину. Тем не менее Следком уже предъявил ему обвинение в хищении более 600 млн рублей
  • В КФУ рассказали, как обстоят дела с заселением студентов в общежития. В вузе утверждают, что в этом году заседание проходит позже обычного. Это произошло из-за запоздавшего приказа о зачислении.
Евгений Калашников
Общество Татарстан
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