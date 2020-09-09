Главное к утру: казанцы жалуются на отсутствие автобусов, россияне начали отказывать от банковских карт
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 9 сентября:
- Казанцы, проживающие в жилых комплексах «Лесной городок», «М-14» и «Палитра», начали жаловаться на сокращение автобусов на маршруте №55, который является единственным для доставки людей. В АТП РТ это объясняют массовым сокращением водителей и другого персонала, который работает на этом маршруте. Они уходят из-за маленькой зарплаты и неоплачиваемых недоработок и идут работать в такси или в сферу грузоперевозок.
- Во втором квартале 2020 года россияне стали отказываться от депозитных и кредитных карт. Число карт, которые используются, снизилось на 4,5 млн штук, что является рекордом за последние 5 лет. Опрошенные эксперты полагают, что основной причиной отказа от депозитных и кредитных карт стало введение ограничительных мер экономики из-за пандемии коронавируса и в ужесточении правил выдачи кредитных карт.
- Немецкий миллионер Райнер Брах потерял 7 млн евро, связавшись с разработчиком парашютных систем из Казани. Брах развивал свой бизнес в Тамбовской области, основав компанию «Брахросагро». В 2015 году миллионер запланировал новый амбициозный проект — создание необычного самолета бизнес-класса. По задумке инженеров, при аварии самолет можно спасти, приземлив на парашюте. Для реализации проекта Браху посоветовали связаться с одним из основателей фирмы «МВЕН», разрабатывающей парашютные спасательные системы, Виктором Ермоленко из Татарстана. Вместе они основали компанию «Брахрусаэро» в Казани. После заключения соглашения Ермоленко получил стартовый транш в размере 7 миллионов евро.
- Прокуратура Татарстана займется проблемой отсутствия больших маршрутных автобусов в Набережных Челнах. Поводом стали жалобы в соцсетях. По поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова будет проведена проверка по поводу ненадлежащей организации внутригородских пассажирских перевозок.
- Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил обсудить вопрос введения в России базового гарантированного дохода. Он указал на необходимость неприкосновенности той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения.
- Совет директоров БСК утвердил дальнейшую разработку шихана Шахтау ниже уровня грунтовых вод. Решение принято в качестве временного варианта, пока не будет найдена новая ресурсная база. В компании все-таки надеются, что в перспективе решится вопрос использования соседнего шихана — Куштау.
- Группа из 19 ученых обратилась с открытым письмом к редактору медицинского журнала The Lancet по поводу публикации о российской вакцине от коронавируса. Они заметили, что в публикации в ряде случаев описанные данные полностью повторяются для не связанных групп добровольцев. Также специалисты считают, что журнал опубликовал не все данные и исходные факты, которые помогли бы оценить разработку объективно.
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