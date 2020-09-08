Песошин поздравил финансистов с профессиональным праздником

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил финансистов республики и ветеранов финансовой отрасли с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на сайте правительства республики.

«От вашей беспристрастности и точности напрямую зависит стабильность Республики Татарстан, каждого города и района, предприятия и организации. На ваших плечах лежит ответственность за решение важнейших социальных задач, повышение уровня жизни татарстанцев», — отметил в своем поздравлении Песошин.

Он также добавил, что финансисты ежедневно своей деятельностью вносят вклад в реализацию государственной бюджетной и налоговой политики, укрепление системы управления общественными финансами, а также в обеспечение социально-экономической стабильности страны.

Напомним, что в прошлом году Песошин вручил заслуженные награды наиболее отличившимся работникам финансовой отрасли.