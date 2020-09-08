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МЧС Татарстана предупредило о грозе и граде сегодня вечером и завтра днем

12:56, 08.09.2020
МЧС Татарстана предупредило о грозе и граде сегодня вечером и завтра днем
Фото: realnoevremya.ru

МЧС Татарстана предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий.

Согласно прогнозу ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», с 21.00 8 сентября до 18.00 9 сентября на территории республики местами ожидается гроза, усиления ветра до 16—21 м/с, локально град. Утром и днем местами пройдет сильный дождь.

Общество Татарстан
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