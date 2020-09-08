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Главное к утру: сколько россиян в Турции подхватили COVID-19, человечеству посоветовали готовиться к новой пандемии

07:00, 08.09.2020
Главное к утру: сколько россиян в Турции подхватили COVID-19, человечеству посоветовали готовиться к новой пандемии
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 8 сентября:

  • Первую партию вакцины от COVID-19 «Спутник V», разработанную Центром имени Гамалеи, выпустили в гражданский оборот. В ближайшее время ожидаются поставки препарата в регионы.
  • Ассоциация перевозчиков Татарстана предложила инвалиду, обвинившему водителя в поломке коляски, починить ее. Но мужчина отказался, а проверка выявила, что водитель, напротив, помогал колясочнику. Инвалид-колясочник Антон Кайнов обвинил водителя казанского автобуса в грубом обращении. По словам Кайнова, водитель «выкинул его из автобуса».
  • Глава татарстанского Роспотребнадзора Марина Патяшина на онлайн-приеме объяснила, почему до сих пор не отменен масочный режим. По ее словам, маски не отменены из-за ожидания подъема сезонных простудных заболеваний. По словам спикера, масочный режим сохранится как минимум до Нового года. В ведомстве ждут сезонный подъем простудных заболеваний, а маска является эффективным средством защиты.
  • Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что человечество должно готовиться к новой пандемии.
    В организации уверены, что пандемия коронавируса — не последняя в жизни человечества.
  • Двенадцать российских туристов подхватили новую коронавирусную инфекцию в Турции. Как рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов, двое заболевших находятся в больнице.
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