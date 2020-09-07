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Власти Татарстана установили норматив на организацию отдыха детей в 51,9 рубля

23:49, 07.09.2020
Власти Татарстана установили норматив на организацию отдыха детей в 51,9 рубля
Фото: kzn.ru

В Татарстане утвердили нормативные затраты на предоставление госуслуги по организации отдыха детей и молодежи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, нормативные затраты на организацию отдыха детей и молодежи в следующем году установлены в размере 51,9 рубля на одного ребенка.

Постановление вступит в силу с января 2021 года.

Общество Татарстан
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