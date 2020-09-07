Власти Татарстана установили норматив на организацию отдыха детей в 51,9 рубля
В Татарстане утвердили нормативные затраты на предоставление госуслуги по организации отдыха детей и молодежи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Согласно документу, нормативные затраты на организацию отдыха детей и молодежи в следующем году установлены в размере 51,9 рубля на одного ребенка.
Постановление вступит в силу с января 2021 года.Общество Татарстан
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