Власти Татарстана установили норматив на организацию отдыха детей в 51,9 рубля

В Татарстане утвердили нормативные затраты на предоставление госуслуги по организации отдыха детей и молодежи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, нормативные затраты на организацию отдыха детей и молодежи в следующем году установлены в размере 51,9 рубля на одного ребенка.

Постановление вступит в силу с января 2021 года.