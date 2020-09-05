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В Кукморе пожарные ликвидировали пожар на кирпичном заводе

10:21, 05.09.2020
В Кукморе пожарные ликвидировали пожар на кирпичном заводе
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В татарстанском Кукморе произошел пожар на кирпичном заводе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о возгорании на заводе по ул. Ворошилова, 46, поступило накануне в 23.40. Прибывшие пожарные установили, что горели деревянные поддоны в сушильном цеху на площади 300 кв. м. Угрозы распространения пожара на соседние здания нет.

Пожар локализировали в 23.55, ликвидировали — в 00.05. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Предварительные причины возгорания — неисправность производственного оборудования, нарушение технологического процесса производства.

Для тушения пожара привлекались 26 человек и 8 единиц техники.

В ГУ МЧС РФ по РТ уточняют, что кирпичный завод принадлежит индивидуальному предпринимателю.

Происшествия Татарстан
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