В Кукморе пожарные ликвидировали пожар на кирпичном заводе

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В татарстанском Кукморе произошел пожар на кирпичном заводе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о возгорании на заводе по ул. Ворошилова, 46, поступило накануне в 23.40. Прибывшие пожарные установили, что горели деревянные поддоны в сушильном цеху на площади 300 кв. м. Угрозы распространения пожара на соседние здания нет.

Пожар локализировали в 23.55, ликвидировали — в 00.05. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Предварительные причины возгорания — неисправность производственного оборудования, нарушение технологического процесса производства.

Для тушения пожара привлекались 26 человек и 8 единиц техники.



В ГУ МЧС РФ по РТ уточняют, что кирпичный завод принадлежит индивидуальному предпринимателю.