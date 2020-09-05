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В Казани спасатели сняли с козырька подъезда выпавшего из окна мужчину

08:58, 05.09.2020
В Казани спасатели сняли с козырька подъезда выпавшего из окна мужчину
Фото: МЧС по РТ

В Казани сотрудники МЧС спасли с козырька подъезда упавшего с третьего этажа мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства

Инцидент произошел по адресу Хади Такташа, 95. 30-летний мужчина упал из окна 3 этажа на козырек подъезда. По прибытию спасатели наложили шину на ногу, уложили мужчину на жесткие носилки и передали медикам скорой помощи.

Ранее в Казани спасатели сняли с горящего катера мужчину и четверых детей.

Происшествия Татарстан
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