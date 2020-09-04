В Татарстане предупредили о заморозках на почве и в воздухе до минус двух градусов

ГУ МЧС РФ по РТ объявило штормовое предупреждение об опасном агрометеорологическом явлении на территории республики.

По данным Гидрометцентра РТ, ночью 5 и 6 сентября местами на территории Татарстана ожидаются заморозки на почве и в воздухе до минус 2 градусов.

Ранее синоптики Гидрометцентра Татарстана рассказали, какая погода ждет татарстанцев в выходные. 5 и 6 сентября осадков не ожидается. Ночью похолодает до +2 градусов, местами не исключены слабые заморозки, днем воздух прогреется до +23 градусов.