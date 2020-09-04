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Главный врач «Рубина» рассказал о самом сложном в борьбе с коронавирусом

11:13, 04.09.2020
Главный врач «Рубина» рассказал о самом сложном в борьбе с коронавирусом
Фото: rubin-kazan.ru

Главный врач «Рубина» Михаил Бутовский поделился мнением о борьбе с коронавирусом в стране. Летом он работал в одной из московских реанимаций, помогая врачам в лечении больных с COVID-19.

Самое сложное в борьбе с коронавирусом?

— Нехватка информации, нехватка оснащения и недостаточно организованные условия труда персонала, — считает Бутовский.

По его словам, подобные проблемы возникли из-за привычки делать прежде, чем подумать над способами лечения.

— Это связано с тем, что все происходило в некоем аврале?

— Да. Но была возможность подготовиться, была возможность не закрывать инфекционные больницы, была возможность давным-давно подготовить материально-техническую базу. Понимаете, у нас все так, что мы сначала делаем, а потом думаем, — сказал Бутовский.

Напомним, перед началом сезона в РПЛ Михаил Бутовский перешел в казанский «Рубин», где возглавил медицинский штаб клуба. Ранее он занимал аналогичную должность в московском «Спартаке».

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