ФСБ отчиталась о задержании «массовых убийц» в нескольких регионах России

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В ФСБ отчитались о задержании целой группы из 13 граждан страны, готовивших массовые убийства в нескольких регионах России.

«В ряде регионов задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений. При этом 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей», — цитирует ТАСС сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, изъяты четыре готовых к применению самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, компоненты для изготовления зажигательных смесей, а также охотничье, травматическое и холодное оружие.

Агентство отмечает со ссылкой на источники, что речь идет о группе молодых людей.

«РИА Новости» опубликовало кадры оперативной съемки задержания.