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Главное к утру: санкции из-за Навального, Лукашенко в базе «Миротворца», экономика Татарстана выросла на треть

07:00, 04.09.2020
Главное к утру: санкции из-за Навального, Лукашенко в базе «Миротворца», экономика Татарстана выросла на треть

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 4 сентября:

  • Евросоюз пригрозил России санкциями из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Чтобы этого избежать, Москва должна сотрудничать с международными организациями при расследовании покушения на политика.
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в базу данных украинского портала «Миротворец». Причиной стало признание политика, что он предлагал объединить Украину и Белоруссию, а также решение Минска передать России задержанных ранее «вагнеровцев».
  • Глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов сказал, что за 10 лет экономика Татарстана выросла на 28%.
  • В Татарстане откроется летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь.
  • Школьная форма в России подорожала на 22%. Каждый пятый опрошенный родитель сталкивался с навязыванием ателье, шьющего форму.
  • Татарстанский бизнесмен Вячеслав Зубарев, основавший ГК «ТрансТехСервис», избран президентом ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).
  • В парке на улице Мира в Дербышках высадят 100 деревьев в честь 100-летия ТАССР.
  • Синоптики Татарстана обещают возвращение жары на следующей неделе. В республике потеплеет до +27°С.
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