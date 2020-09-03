Итоги дня: арест по делу об убийстве Деданина, Лукашенко об отравлении Навального и «Третье сентября»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 3 сентября.
- В Бугульме на 2 месяца арестовали подозреваемого в убийстве бизнесмена Евгения Деданина. Сегодня же в городе прошли похороны убитого предпринимателя.
- Первый этап Казанской кольцевой железной дороги вынесли на суд общественности. Пока предлагается обсудить проект участка, который протянется между станциями Юдино и Восстание (Казань-2).
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заявления канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении оппозиционера Алексея Навального — это фальсификация. В доказательство Лукашенко обещает предоставить аудиозапись перехваченного телефонного разговора Варшавы и Берлина.
- Россия и Белоруссия могут заключить соглашение об использовании российской вакцины от COVID-19.
- На прениях в Пресненском суде Москвы прокурор попросил судью приговорить актера Михаила Ефремова к 11 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на три года. Приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП в центре Москвы огласят 8 сентября.
- В Басманном суде Москвы прокурор заявил, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал «руководил подразделением, занимающимся физическим устранением неугодных ему лиц».
- Избившая сына жительница Казани рассказала в эфире Первого канала, как наказывала ребенка. На передаче участники признались, что наказывал мальчика и сожитель матери.
- Канализационную насосную станцию (КНС) «Заречная» в Казани планируют запустить в тестовом режиме в октябре этого года. Основные работы на объекте завершены, с середины лета там проводятся пусконаладочные работы.
- Приволжское управление Ростехнадзора в ходе проверки на объектах АО «Транснефть-Прикамье» выявило 76 нарушений, 56 из которых относятся к нарушениям обязательных требований промышленной безопасности и действующих норм и правил на объектах I класса опасности.
- Сегодня утром на территории Лаишевского района столкнулись «Фольксваген Поло» и автобус «Форд Транзит». В результате два человека погибли, еще четверо получили травмы.
- Министерство финансов России опубликовало ежемесячное сообщение об объемах покупки/продажи иностранной валюты по бюджетному правилу, однако в нем не оказалось традиционной информации об ожидаемых дополнительных или выпадающих нефтегазовых доходах в текущем месяце. Теперь из-за отсутствия этих данных нельзя оценить потери бюджета от сокращения экспорта нефти и газа.
- Башкирскую общественницу арестовали на 10 суток за видео, где она спрашивала национальность у прохожих. В видеозаписи выявили «отдельные признаки возбуждения вражды, ненависти (розни), унижения достоинства человека по национальному признаку.
- Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал информацию СМИ о том, что в Санкт-Петербурге создали петицию о запрете песни «Третье сентября». По его словам, это очередная глупость.
- В Казани полицейские задержали жителя Удмуртии по подозрению в серии грабежей. Мужчина за несколько дней успел украсть дорогостоящее оборудование из фотошколы «Пикча», ранее принадлежавшей известному бизнес-коучу из Казани Галие Бердниковой.
- В середине сентября заполняемость театральных залов в России планируют увеличить до 70%.
- 18 проектов из Татарстана получат 41,9 млн рублей по итогам конкурса президентских грантов.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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