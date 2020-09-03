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Главное к утру: немецкие врачи о состоянии Навального, послабления для ресторанов в Татарстане

07:10, 03.09.2020
Главное к утру: немецкие врачи о состоянии Навального, послабления для ресторанов в Татарстане

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 3 сентября:

  • Кабмин Татарстана ослабил коронавирусные ограничения в республике, теперь они смогут пускать на банкеты до 100 человек. На спортивных мероприятиях заполняемость зрительских мест разрешено увеличить до 50%.
  • Немецкие врачи клиники Charite рассказали, что состояние оппозиционера Алексея Навального остается тяжелым. Он по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ.
  • Тем временем в Госдуме прокомментировали слова Ангелы Меркель об отравлении политика ядом «Новичок». член Комитета ГД по международным делам Антон Морозов уверен, заявление «стоит рассматривать как провокационное».
  • Власти Турции сообщили о втором пике пандемии коронавируса в стране.
  • Huawei представил на российском рынке свои самые дешевые умные часы. Гаджет поступит в продажу 18 числа.
  • В Минпромторге РФ предложили запретить фотографировать книги в магазинах.
  • Наталия Фишман-Бекмамбетова назвала малые города, где в ближайшие два года появятся новые общественные пространства.
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