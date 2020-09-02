Итоги дня: нефтегазохимический форум в Татарстане, стрельба в отделе полиции и экопарк на Гаврилова
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 2 сентября.
- Сегодня стартовал ежегодный Татарстанский нефтегазохимический форум — он впервые проходит в выставочном центре Kazan Expo и в этом году приурочен к 100-летию ТАССР. Открыл мероприятие президент Татарстана Рустам Минниханов. На форуме обсудили новую парадигму развития нефтегазовой геологии, расширение использования республиканской нефтехимической продукции в строительстве. На форуме Рустам Минниханов отметил, что вопрос энергоэффективности для Татарстана становится все более приоритетным. За четыре года республика снизила энергозатраты лишь на 1%, сообщил президент.
Кроме того, на форуме с докладом выступил гендиректор ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» Игорь Шпуров — он рассказал, что, по пессимистичному сценарию, к 2023 году нефтяная промышленность России может подойти к «красной черте», с которой начинается снижение добычи.
- Следком возбудил в отношении начальника ОП «Зареченский» Тараса Дорошкевича уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий. Полковник стрелял по подчиненным из винтовки прямо в коридоре здания ОП. На обнародованных кадрах слышны выстрелы и видно, как мужчина сначала стреляет, а затем перезаряжает пневматическую винтовку и смотрит вглубь коридора. Оттуда слышен женский крик: «Я буду жаловаться!» В МВД сообщили, что пострадавших нет.
- Государственный Советник РТ, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев дал большое интервью для проекта «ӘЛЕ» театра Камала. В этом интервью он, к примеру, рассказал, почему не посещает театр в последние годы. Он не может пойти на спектакль без жены. Супруга Минтимера Шариповича Сакина Шаймиева умерла на 80-м году жизни в ноябре 2018 года.
- Власти Казани отказались от застройки прибрежной зоны у реки Казанки вдоль улицы Гаврилова. Территорию признают особо охраняемой. На 6 га будет построена многофункциональная детская городская больница, появится экопарк. При этом земли, переданные компании ЮИТ, сохранят свой статус, их отдадут под застройку.
- В кабмине Германии заявили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Это установили военные токсикологи. После заявления Берлина на Московской бирже упал курс рубля. Кремль же отреагировал, что Берлин не поставил в известность Москву о своих выводах про отравление оппозиционера.
- Глава Башкирии Радий Хабиров присвоил шихану Куштау статус особо охраняемой природной территории республиканского значения.
- Компания Ford продает имущественный комплекс в Набережных Челнах за 1,2 млрд рублей. Брокером по продаже станет Knight Frank St Petersburg.
- В России расширили выплаты ветеранам к 75-летию Победы на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине.
- Комитет постоянных представителей Евросоюза(COREPER) решил не включать Россию в список иностранных государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы.
- Следственный комитет России предъявил экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори.
- После вооруженного нападения на киоск с шаурмой в Набережных Челнах возбуждено второе уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
- Грабителя, который отнял у бабушки продукты во время изоляции в Казани, не будут судить за ее смерть. Дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» было закрыто, так как женщина умерла не в результате нападения.
- На месте убийства бизнесмена Евгения Деданина сегодня шли следственные действия. Выяснилось, что следком опасается за жизнь убийцы. Сегодня на место преступления задержанного привезли в бронежилете и каске.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов пригласил Минсельхоз России ознакомиться с уникальной практикой строительства кормовых центров в Татарстане.
- Международный стриминговый сервис Netflix решил локализовать продукт в России. Оператором русской версии станет «Национальная Медиа Группа» (НМГ, принадлежит структурам банка «Россия» Юрия Ковальчука и структурам Алексея Мордашова).
- Общественница из Казани предложила отменить налог на имущество для многодетных семей. В Госдуме идею поддержали: глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что одновременно решается и демографический вопрос, и решаются вопросы качества и продолжительности жизни.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым