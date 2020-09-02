СК расследует ЧП в казанском лагере — 8-летняя девочка получила переломы позвоночника

Фото: «Реальное время»

Падение с тренажера стало причиной многочисленных травм позвоночника у восьмилетней воспитанницы базы отдыха «Солнечный» в Казани. Следком возбудил уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья.



ЧП имело место утром 25 августа на спортплощадке «Солнечного». «Девочка каталась на тренажере для ручной группы мышц, к ней подбежали двое мальчиков и стали раскачивать. В результате она не удержалась и упала на землю», — поделился с «Реальным временем» предварительными данными о происшествии старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, тяжелые травмы ребенка стали следствием отсутствия должного контроля со стороны работников базы отдыха за использованием тренажеров.