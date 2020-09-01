Итоги дня: открытие первого полилингвального комплекса в Казани, убийство в Бугульме и арест акций БСК
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день,1 сентября.
- Сегодня в Казани открыли полилингвальный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию». Разрабатывая проект полилингвальных комплексов, ориентированных на будущее, в республике изучали опыт Кембриджского университета. На открытии присутствовал Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев — именно он стоял у истоков появления полилингвальных комплексов.
- Сегодня днем бизнесмен Евгений Деданин был убит в Бугульме выстрелом в голову из огнестрельного оружия. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого в стрельбе. Задержанный предполагаемый убийца объяснил мотив преступления — это «месть за друзей». Деданин стал известен всей стране два года назад, когда домой к нему нагрянули двое бандитов с оружием, связали его, жену и друга, требовали денег. Деданин смог вырваться и оказал незваным гостям активное сопротивление. В итоге оба злоумышленника скончались от ножевых ранений.
- Арбитражный суд РБ арестовал акции «Башкирской содовой компании». Мера введена для обеспечения иска Генпрокуратуры. В реестр акционеров БСК запрещено вносить какие-либо изменения.
- КАМАЗ возобновил основное производство. Летний корпоративный отпуск предприятия завершился 1 сентября.
- Во время Всероссийского открытого урока президент РФ Владимир Путин заявил, что дистанционное обучение не может заменить традиционное. По этой причине нет планов по переводу российского образования в дистанционный формат.
- В Татарстане первоклассника Радмира Галимова наградили медалью «Доблесть и отвага» за спасение девочки. 28 июня в Чистополе Радмир увидел, как на его знакомую девочку напал мужчина. Рискуя жизнью, он бросился к ней на помощь, отвлек преступника от жертвы и смог позвать на помощь взрослых.
- Польша подготовила новый список стран, с которыми запрещается авиасообщение. В списке из 44 стран отсутствует Россия.
- Новым членом Центризбиркома Татарстана назначен член КПРФ Ильшат Валиуллин.
- Глава авиастроительного кластера Анатолий Сердюков объяснил, почему нельзя создать пассажирский лайнер из казанского Ту-160. По его словам, у военных разработок своя специфика: свои особенности сверхзвукового режима полета, специфические конструкторские решения по планеру.
- Минздрав Татарстана напомнил, что будет тестировать медработников и учителей на антитела. Сейчас в республике не ведется статистика по заболеваемости учителей и сотрудников школ.
- Чешские СМИ распространили информацию о смерти чешского тренера Милоша Ржиги после продолжительной болезни.
- Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Татарстана на уровне «ruААА» со «стабильным» прогнозом. По его данным, регион характеризуется высокими размерными характеристиками: объем ВРП в 2019 году составил, по оценке, 2,6 трлн рублей, что на 1,7% выше уровня 2018 года.
- Власти Татарстана решили продлить программу развития культуры до 2025 года. Согласно плану, на ее реализацию предполагается потратить 95,58 млрд рублей из республиканского бюджета. При этом из федерального бюджета будет выделено только 3,8 млрд рублей.
- Известный детский писатель Владислав Крапивин умер в возрасте 81 года. Он скончался в Свердловской ОКБ, куда повторно попал после лечения пневмонии.
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