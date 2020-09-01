Главное к утру: Путин поднял зарплаты чиновников, Хабиров заявил на акционеров БСК, инвестиции в «Аммоний»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 1 сентября:
- Президент России Владимир Путин подписал указы об индексации зарплат ряду чиновников. На 3% вырастут оклады Генпрокурора РФ, председателя Следственного комитета и других госслужащих.
- Глава Башкирии Радий Хабиров официально заявил в СКР о незаконном отчуждении акций Башкирской содовой компании, принадлежавших республике. Заявление он направил на имя главы Следкома Александра Бастрыкина.
- КАО «Азот» инвестирует в татарстанское АО «Аммоний» более 12 млрд рублей. Деньги пойдут на развитие производства.
- Отец лидера группы «Кино» Роберт Цой и сын музыканта Александр обратились к Путину с просьбой запретить фильм режиссера Алексея Учителя «Цой». Они назвали картину «пошлым зрелищем».
- Специалисты ВОЗ считают, что бесконтрольное снятие «антиковидных» ограничений приведет к вспышке заболевания: «Открытие без контроля — это рецепт катастрофы».
- Убыток «Аэрофлота» за полгода составил 58,3 млрд рублей.
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