Итоги дня: нападение на Егора Жукова, прибыль КАМАЗа, Россия — пятая экономика мира
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 31 августа.
- Неизвестные напали в Москве на оппозиционного активиста, журналиста радиостанции «Эхо Москвы», фигуранта нашумевшего «Московского дела» 22-летнего Егора Жукова. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Адвокат Жукова Мурад Мусаев в разговоре с «Реальным временем» рассказал подробности нападения.
- КАМАЗ по итогам первого полугодия 2020 года зафиксировал чистую прибыль в 32 миллиона рублей. Убыток за аналогичный период прошлого года составил 3,2 миллиарда.
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что большими партиями вакцину от коронавируса «Спутник V» начнут поставлять в сентябре. Массовая вакцинация от коронавируса людей из групп риска, в частности врачей и учителей, ориентировочно стартует после ноября-декабря этого года.
- Суд признал скандально известную мать из Набережных Челнов Агину Алтынбаеву виновной в вовлечении ребенка в противоправные действия и применении насилия к сотруднику полиции — она посадила малолетнего ребенка за руль и ударила сотрудницу полиции по руке. В итоге Алтынбаеву оштрафовали на 25 тысяч рублей.
- В Набережных Челнах сотрудники полиции ищут подозреваемых в вооруженном нападении на работников киоска с шаурмой. Видео с инцидентом ранее разлетелось по соцсетям.
- Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, как прошел День Татарстана с точки зрения соблюдения требований: «Я думаю, что прошел в целом неплохо, у нас отрицательных, негативных моментов не было, жалобы от населения не поступали. В части дистанции не везде соблюдалось, потому что не везде возможно было соблюсти».
- Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с игроками и тренерами «Ак Барса» на ледовой площадке «Татнефть Арены». В ходе мероприятия главе региона была вручена именная фуфайка казанской команды. Минниханов пожелал удачи «Ак Барсу» в новом сезоне КХЛ.
- В Татарстане на территории Актанышского района создадут природный заказник регионального значения комплексного профиля «Дельта реки Белой». Площадь заказника, который станет особо охраняемой природной территорией, составит 14,9 тыс. га.
- Глава авиакластера «Ростеха», член совета директоров КАМАЗа, экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков объявил о желании выйти на пенсию через пять лет. Так он ответил на вопрос о планах сделать его преемником Сергея Чемезова на посту гендиректора «Ростеха»: «Через пять лет я, возможно, уйду на пенсию».
- Латвия, Литва и Эстония запретили въезд президенту Белоруссии Александру Лукашенко и еще трем десяткам белорусских чиновников. Они якобы организовали фальсификацию на президентских выборах и поддерживали насильственное подавление мирных протестов.
- Певица из Набережных Челнов Ирина Смелая, известная под псевдонимом Tatarka, и лидер группы Little Big Илья Прусикин объявили о разводе. Пара пришла к этому решению еще в декабре 2019 года.
- Россия уже в этом году может стать пятой экономикой мира. Такое мнение высказал экс-министр экономического развития, помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».
- Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о переходе на третий этап снятия коронавирусных ограничений: с 1 сентября в республике открываются кинотеатры, бани, сауны и ряд других объектов.
- Сегодня стартовал второй этап исследовательского проекта по оценке уровня популяционного иммунитета к коронавирусу среди россиян. По итогам первого этапа исследований в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%.
- Суд поддержал просьбу следствия отменить постановление о прекращении уголовного преследования экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в 2004 году и наложил арест на $400 тыс. (более 29 млн рублей), принадлежащих родственнице бывшей супруги Сергея Фургала, на автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus LX570, принадлежащие Сергею Фургалу, а также на денежные средства в размере около 3 млн рублей и $3,7 тыс., ранее обнаруженные при обыске у обвиняемого.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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