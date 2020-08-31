Песков: ситуация в Белоруссии под контролем и не требует вмешательства

Ситуация в Белоруссии сейчас находится под контролем, поэтому о задействовании в стране силового резерва РФ для стабилизации там обстановки не идет и речи, приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.



Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее заявил о возможности задействования силового резерва «в крайней ситуации, в ситуации, когда экстремисты перейдут к прямой дестабилизации»: «Еще раз хочу подчеркнуть, что в настоящее время речи об использовании этого резерва не идет. Президент тоже это всячески подчеркивал».

Песков отметил, что согласия Совета Федерации не потребуется, поскольку «это обязательства РФ, которые были ратифицированы парламентом».

Напомним, Россия готова обменяться опытом с Белоруссией по организации подготовки работы по изменению Конституции, если республика обратится за помощью.

