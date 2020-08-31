Минцифра Татарстана напомнило о возможности подавать на банкротство через МФЦ

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В Татарстане с 1 сентября заявления на процедуру личного банкротства можно через МФЦ. При этом услуга стала бесплатной.

В Многофункциональных центрах можно подать на банкротство для тех, чей долг составляет от 50 до 500 тысяч рублей, передает пресс-служба Минцифры Татарстана.

«Раньше за процедуру банкротства приходилось платить. В соответствии с новым порядком, эта услуга оказывается в МФЦ бесплатно. Оплата пошлин и иных платежей не требуется», — пояснила директор МФЦ в Татарстане Ленара Музафарова.

Для подачи заявлений жителям необходимо предоставить пакет документов, в который входят список кредиторов и размеры задолженностей.

Если заявка соответствует всем критериям, то в течение трех дней сведения о нем будут включены в реестр сведений о банкротстве. Если нет, то МФЦ в тот же срок вернет заявление должнику.

Возврат поданного заявления, согласно закону, можно обжаловать в арбитражном суде по месту жительства.

С момента внесения сведений в реестр пени и штрафы за просрочку долговых обязательств прекращают начисляться. Статус банкрота гражданин сможет получить через полгода. Повторно подать заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке можно не ранее чем через 10 лет после прекращения процедуры внесудебного банкротства.