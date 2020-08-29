В МЧС напомнили татарстанцам о штормовом предупреждении

В татарстанском главке МЧС напомнили, что в субботу, 29 августа, синоптики ожидают ухудшения погоды. На территории республики прогнозируются дождь, град, грозы и шквалистый ветер до 19—24 м/с.

В МЧС рекомендовали воздержаться от поездок по городу и по возможности оставаться дома или на работе. При сильном ливне спасатели рекомендуют не спускаться в подземные переходы и другие помещения, которые может затопить.

Родители не должны оставлять детей без присмотра. Водителям следует быть предельно осторожными. Как и пешеходам.